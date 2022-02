Il cinema Imperia | quando la domenica proiettavano film per tutta la famiglia

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 8 febbraio 2022) MONREALE – In questi giorni, mediante articoli su giornali on line di Monreale, ho saputo che ilfinalmente dopo 30 anni circa sarà restituito ai cittadini monrealesi. Sono già iniziati i restauri dopo tante lungaggini burocratiche che sembravano non avere mai fine. Ancora non ci credo…mi capitava di passare davanti questo edificio, vederlo chiuso con tutte le impalcature che lo circondavano giro giro senza nessuna maestranza al lavoro, mi assaliva tanta tristezza e mi chiedevo che fine avesse fatto il vecchioche ci aveva donato tanti bei momenti di spensieratezza. Monreale nel secolo scorso non offriva molte alternative di divertimento, anzi proprio niente, e ilera l’unico sfogo per rilassarsi la ...