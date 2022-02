“Il Centrodestra ha dimostrato inconsistenza sul piano parlamentare, urge fare chiarezza”, la Meloni si candida leader (Di martedì 8 febbraio 2022) Chiamata da lastampa.it a fare il punto della situazione sulla situazione politica nel Paese ma, soprattutto all’interno del Centrodestra, Giorgia Meloni non si è certo fatta pregare, confermando ancora una volta le sue precise ‘aspirazioni’ all’interno della coalizione. Meloni: “La coalizione ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato la sua inconsistenza, urge fare chiarezza” E infatti la leader di Fratelli d’Italia carica subito a testa bassa, denunciando che ”La destra va bene, Fratelli d’Italia molto bene, il resto della coalizione attualmente ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato la sua ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Chiamata da lastampa.it ail punto della situazione sulla situazione politica nel Paese ma, soprattutto all’interno del, Giorgianon si è certo fatta pregare, confermando ancora una volta le sue precise ‘aspirazioni’ all’interno della coalizione.: “La coalizione ha enormi difficoltà, sulhala sua” E infatti ladi Fratelli d’Italia carica subito a testa bassa, denunciando che ”La destra va bene, Fratelli d’Italia molto bene, il resto della coalizione attualmente ha enormi difficoltà, sulhala sua ...

