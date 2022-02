Il caso delle "divise sgualcite" degli agenti della Polizia penitenziaria (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI – divise sgualcite perché utilizzate anche per dieci anni, ogni giorno. Scorte che girano insieme nei tribunali e nelle carceri in cui ognuno è vestito in modo diverso. “Taglie sballate, qualità e foggia infime”. Scoppia il caso delle divise degli agenti della Polizia Penitenziaria dopo che, spiega all'AGI Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, “agli allievi del 180esimo corso della Scuola di formazione della Polizia penitenziaria a Fonte d'Amore di Sulmona sono state fornite solo delle pettorine per il tirocinio. E' l'apice di un problema risalente. Tra colleghi spesso ci si dice che ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI –perché utilizzate anche per dieci anni, ogni giorno. Scorte che girano insieme nei tribunali e nelle carceri in cui ognuno è vestito in modo diverso. “Taglie sballate, qualità e foggia infime”. Scoppia ilPenitenziaria dopo che, spiega all'AGI Gennarino De Fazio, segretario generaleUilpaPenitenziaria, “agli allievi del 180esimo corsoScuola di formazionepenitenziaria a Fonte d'Amore di Sulmona sono state fornite solopettorine per il tirocinio. E' l'apice di un problema risalente. Tra colleghi spesso ci si dice che ...

Maternità lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata: importi e requisiti 2022 ... colone; mezzadre; imprenditrici agricole professionali; pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. Per beneficiare dell'indennità sostitutiva prevista in caso di gravidanza ...

La strana “Sindrome dell’Avana” colpisce i diplomatici Usa: l’inizio di una “cyber-neuro guerra”? che sembra evocare i sintomi risalenti a un misterioso caso che affliggeva dozzine di diplomatici statunitensi a Cuba (da cui deriva la denominazione della malattia), a partire da una delle prime ...

Rette nidi. A Santarcangelo un'ulteriore decurtazione in caso di quarantena La Giunta comunale di Santarcangelo ha deliberato un’ulteriore decurtazione delle rette dei nidi d’infanzia e del servizio spazio bambini “Piccola rosa” in caso di chiusura per Covid. La delibera ...

