Il caso Davigo e la ricaduta sulle istituzioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo tre ore d’interrogatorio davanti al gup di Brescia, dove il suo assistito è imputato per rivelazione del segreto d’ufficio relativa ai famigerati verbali di Piero Amara, questo è stato il commento dell’avvocato di Piercamillo Davigo: “Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto nel rispetto della legge”. Ma sarebbe proprio questo lo scenario più inquietante. A preoccupare infatti non dovrebbe essere l’ipotesi alternativa, cioè che un membro del Csm, come era Davigo, abbia commesso un reato. Sarebbe grave, ma tutto sommato fisiologico: capita in ogni organizzazione umana che qualcuno sbagli. E nel caso di Davigo, molto probabilmente, un’eventuale condanna non sposterebbe più di tanto l’idea che l’opinione pubblica ha su di lui: chi lo reputa un eroe senza macchia e senza paura continuerebbe a ritenerlo tale, mentre chi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo tre ore d’interrogatorio davanti al gup di Brescia, dove il suo assistito è imputato per rivelazione del segreto d’ufficio relativa ai famigerati verbali di Piero Amara, questo è stato il commento dell’avvocato di Piercamillo: “Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto nel rispetto della legge”. Ma sarebbe proprio questo lo scenario più inquietante. A preoccupare infatti non dovrebbe essere l’ipotesi alternativa, cioè che un membro del Csm, come era, abbia commesso un reato. Sarebbe grave, ma tutto sommato fisiologico: capita in ogni organizzazione umana che qualcuno sbagli. E neldi, molto probabilmente, un’eventuale condanna non sposterebbe più di tanto l’idea che l’opinione pubblica ha su di lui: chi lo reputa un eroe senza macchia e senza paura continuerebbe a ritenerlo tale, mentre chi ...

Advertising

GdB_it : Caso pm milanesi: Storari in abbreviato, Davigo si difende - DomaniGiornale : Il 17 febbraio si deciderà sul rinvio a giudizio per il caso dei famosi “verbali” sulla presunta loggia Ungheria. D… - rep_milano : Caso pm Milano: al via interrogatorio Davigo davanti a gup - tax_tweet : Caso Amara, Di Matteo e i verbali su Davigo: 'Aggredì verbalmente Ardita e...' - -