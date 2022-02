Il caro energia rischia di superare il valore del PNRR (Di martedì 8 febbraio 2022) Per molte aziende non si preannuncia un futuro roseo. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani annuncia che il caro energia potrebbe arrivare a superare il valore del PNRR. Sono molte le categorie messe a dura prova dall’aumento repentino degli ultimi mesi del costo dell’energia. Imprese e famiglie non sanno come arrivare a fine mese. Oltre alla crisi da Covid c’è la stangata sulle bollette È un periodo difficile per gli italiani. Alle prese con la crisi da Covid-19 e il caro energia, molte aziende italiane rischiano la chiusura. Situazione disastrosa anche per le famiglie: l’aumento del costo dell’energia si ripercuote anche sui beni di prima necessità. Ceramica, vetro, gomma, plastica e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Per molte aziende non si preannuncia un futuro roseo. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani annuncia che ilpotrebbe arrivare aildel. Sono molte le categorie messe a dura prova dall’aumento repentino degli ultimi mesi del costo dell’. Imprese e famiglie non sanno come arrivare a fine mese. Oltre alla crisi da Covid c’è la stangata sulle bollette È un periodo difficile per gli italiani. Alle prese con la crisi da Covid-19 e il, molte aziende italianeno la chiusura. Situazione disastrosa anche per le famiglie: l’aumento del costo dell’si ripercuote anche sui beni di prima necessità. Ceramica, vetro, gomma, plastica e ...

