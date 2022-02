Il caro energia mette alle strette il governo, Cingolani: «Costerà più di tutto il Recovery» (Di martedì 8 febbraio 2022) «Il caro energia Costerà in un anno più di tutto il Recovery Plan». Lo dice chiaramente il ministro della Transizione Economica, Roberto Cingolani, rilanciando un allarme che agita la politica e le famiglie e le imprese italiane, travolte dal caro bollette. Dunque, «il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione di tutti i nostri mali. Dipende da come sapremo sfruttarlo», ha chiarito il ministro, spiegando che «non è tanto la mole finanziaria che deve metterci sull’attenti. È il fatto che il Pnrr è un piano integrato, che mette insieme diversi pilastri: digitalizzazione, infrastrutture, transizione ecologica, ricerca, inclusione». Cingolani: «Il caro energia Costerà ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) «Ilin un anno più diilPlan». Lo dice chiaramente il ministro della Transizione Economica, Roberto, rilanciando un allarme che agita la politica e le famiglie e le imprese italiane, travolte dalbollette. Dunque, «il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione di tutti i nostri mali. Dipende da come sapremo sfruttarlo», ha chiarito il ministro, spiegando che «non è tanto la mole finanziaria che deverci sull’attenti. È il fatto che il Pnrr è un piano integrato, cheinsieme diversi pilastri: digitalizzazione, infrastrutture, transizione ecologica, ricerca, inclusione».: «Il...

