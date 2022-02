IL CANTANTE MASCHERATO: CONFERENZA STAMPA CON MILLY CARLUCCI E IL DIRETTORE DI RAI1 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il CANTANTE MASCHERATO torna questo venerdì in prima serata su RAI1 mentre oggi, martedì 8 febbraio alle ore 12.00, c’è la tradizionale CONFERENZA STAMPA all’Auditorium Rai di Roma alla presenza della conduttrice e direttrice artistica MILLY CARLUCCI, del DIRETTORE di RAI1 Stefano Coletta, dell’ad Endemol Leonardo Pasquinelli e della giuria tra conferme e novità. Il CANTANTE MASCHERATO 2022 – CONFERENZA STAMPA Terza edizione del programma condotto da MILLY CARLUCCI in cui 12 celebrità si sfidano, attraverso performance canore eseguite in forma anonima grazie a maschere pittoresche e spettacolari. Nella prima puntata tornano i duetti ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 8 febbraio 2022) Iltorna questo venerdì in prima serata sumentre oggi, martedì 8 febbraio alle ore 12.00, c’è la tradizionaleall’Auditorium Rai di Roma alla presenza della conduttrice e direttrice artistica, deldiStefano Coletta, dell’ad Endemol Leonardo Pasquinelli e della giuria tra conferme e novità. Il2022 –Terza edizione del programma condotto dain cui 12 celebrità si sfidano, attraverso performance canore eseguite in forma anonima grazie a maschere pittoresche e spettacolari. Nella prima puntata tornano i duetti ...

