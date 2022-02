Il Cantante Mascherato 3 | la conferenza stampa live su DM

(Di martedì 8 febbraio 2022) Milly Carlucci Tutto è pronto per il debutto della terza edizione de Il, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci che tornerà su Rai 1 l’11 febbraio con alcune novità: in giuria, accanto a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna arriverà Arisa e le nuove dodici maschere condivideranno dei duetti con grandi nomi del panorama musicale italiano. Oggi alle 12 – insieme a Stefano Coletta, Leonardo Pasquinelli (CEO Endemol Shine Italy), Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Vito Coppola – interverranno allache si terrà all’Auditorium Rai del Foro Italico e che seguiremo in diretta con voi. Il3: la diretta minuto per minuto delladi presentazione in ...

ge_aldrig_upp : @GigiGx Può essere ma in ogni caso lei è a Roma alla conferenza stampa del Cantante Mascherato - krimarty : @tizianamirti @Valenti63697241 @theman022001 Cantante mascherato???? - Felix68688392 : @seitu345_ @IlCantanteRai1 Guarda che fare il cantante mascherato ha un regolamento Severo e stanno chiusi in hotel… - AnnaMancini81 : Il Cantante Mascherato 3 diretta conferenza stampa: gli interventi - Grazia74386712 : Se pierpaolo torna a Roma io inizio davvero ad idealizzare sul cantante mascherato. Comunque sono troppo dolci con…

Lo vediamo poi anche in veste di giudice a Tu si que vales ,ne Il, e ancora come conduttore a Le Iene (in coppia con Belen Rodriguez dal 2022). Il talent show dei canali Rai è terminato con la vittoria della coppia formata da Arisa e da Vito Coppola. Questi ultimi si sono imposti alla fine di una gara emozionante e piena di colpi di scena, Milly Carlucci è ormai da anni uno dei volti di punta di Raiuno, che si appresta a tornare in onda con la terza edizione de "Il cantante mascherato".