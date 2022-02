Il Camp Nou si chiamerà “Spotify” | al Barcellona 280 milioni Terremoto nel club

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il gloriosoNou dalla prossima stagione diNou. Ilha finalizzato un accordo di sponsorizzazione con il colosso svedese della musica streaming, che secondo i media spagnoli potrebbe essere annunciato già entro la fine di questa settimana. I blaugrana guadagneranno circa 93di euro a stagione, per tre anni, per un totale di 280di euro.sarà lo sponsor principale di maglia e appunto battezzerà lo stadio. Sostituire l’attuale sponsor Rakuten, con il quale il Barça ha un accordo in scadenza per 55a stagione. Ma l”operazione ha scatenato un piccoloin casa Barca. Ferran Reverter, il Direttore Esecutivo, ha annunciato le dimissioni. La ...

gigibeltrame : Spotify sarà il nuovo sponsor del Barcellona. Il Camp Nou cambia nome #digilosofia - LucaParry85 : Il nou camp sarà ribattezzato spotify nou camp Nel nuovo accordo commerciale che non è solo sponsor maglietta - Joe_40_ : @SamueleSas Io me lo ricordo meglio quando scivolò al camp nou, iconico - zazoomblog : Accordo storico tra Barcellona e Spotify: il Camp Nou cambierà nome! - #Accordo #storico #Barcellona - HofficialNews : ?? Il #Barcelona ha firmato un contratto di partnership triennale con #Spotify che frutteranno al club blaugrana un…

Ultime Notizie dalla rete : Camp Nou

Lo stadio, qualora verrà confermata a tutti gli effetti la sponsorizzazione, cambierà nome e diventerà lo Spotify. Non è il primo club che decide di fare questa mossa. Per restare in casa ...In più, Spotify dovrebbe acquisire i diritti per la sponsorizzazione del. Ossigeno puro per le casse del club di Joan Laporta, che sta soffrendo per una crisi economica di proporzioni ...Spotify sarà il nuovo sponsor del Barcellona. Il Camp Nou cambia nome Oltre al logo sulle magliette, la notizia ancora più incredibile riguarda l'immenso stadio del Barcellona: il Camp Nou. Si tratta di uno degli stadi più leggendari del calcio mondiale, nonché il più ...