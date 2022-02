Il bollettino Covid di oggi 8 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri (Di martedì 8 febbraio 2022) Coronavirus, i dati di oggi martedì 8 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute. Ieri, lunedì 7 febbraio, sono stati accertati... Leggi su today (Di martedì 8 febbraio 2022) Coronavirus, idimartedì 8. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri deldel ministero della Salute. Ieri, lunedì 7, sono stati accertati...

Advertising

GiovaQuez : L'alto numero di decessi Covid è dovuto alla compilazione dei certificati di morte? No. L'Iss ha calcolato una sovr… - logudorolive : Bollettino Covid Sardegna 8 febbraio: 3.018 casi e 7 decessi - VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino dell’8 febbraio: quasi 11 mila positivi ma scendono i ricoveri - ilTorineseNews : Covid, il bollettino di martedì 8 febbraio - PasqualeCacace5 : RT @ElioLannutti: Bollettino Covid oggi in Italia: i dati dell'8 febbraio. Contagi regione per regione -