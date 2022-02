I jeans verde pistacchio di Bianca Balti che ci fanno sognare la primavera

Leggi su diredonna

(Di martedì 8 febbraio 2022) I, lo sappiamo, sono uni di quei capi che non passeranno mai di moda. Cambiano gli stili, i modelli, i colori, gli abbinamenti, ma il denim resta sempre, anno dopo anno, assoluto protagonista tra le tendenze. Se durante l’inverno 2021/2022 hanno spopolato modelli ispirati agli Anni Duemila, con l’arrivo della bella stagione arrivano anche i riferimenti agli Anni ’90: vita bassa, colori vivaci, gamba larga sono le caratteristiche che dobbiamo aspettarci dalle nuove collezioni. Eci dà un assaggio di ciò che vedremo nelle vetrine e sulle passerelle per la2022. La supermodella lodigiana ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in giro per il centro di Milano, mentre indossa alcuni capi della nuova collezione/estate firmata Alberta ...