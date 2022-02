"I grandi giocatori sono altri. Se la Roma gioca male...": Antonio Cassano fa a pezzi Zaniolo, come gli dà dell'incapace (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gol nel finale della sfida contro il Genoa, poi annullato dal Var, lo ha mandato su tutte le furie, tanto da finire espulso per mano dell'arbitro Abisso. Nicolò Zaniolo, intanto, piano piano, sta tornando a prendersi la sua Roma sulle spalle, dopo i due infortuni a entrambe le ginocchia che lo hanno tenuto fuori a lungo. Anche se un ex giallorosso non è proprio d'accordo con questa tesi. Nell'ormai classico appuntamento della Bobo Tv, trasmissione che da quasi due anni va in onda sul canale Twitch di Christian ‘Bobo' Vieri, infatti, Antonio Cassano si è trovato a parlare del centrocampista della Nazionale di Mancini. E secondo l'ex fantasista di Bari Vecchia non è un campione: "Zaniolo è un giocatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gol nel finalea sfida contro il Genoa, poi annullato dal Var, lo ha mandato su tutte le furie, tanto da finire espulso per mano'arbitro Abisso. Nicolò, intanto, piano piano, sta tornando a prendersi la suasulle spalle, dopo i due infortuni a entrambe le ginocchia che lo hanno tenuto fuori a lungo. Anche se un ex giallorosso non è proprio d'accordo con questa tesi. Nell'ormai classico appuntamentoa Bobo Tv, trasmissione che da quasi due anni va in onda sul canale Twitch di Christian ‘Bobo' Vieri, infatti,si è trovato a parlare del centrocampistaa Nazionale di Mancini. E secondo l'ex fantasista di Bari Vecchia non è un campione: "è untore ...

