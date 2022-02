I dipendenti di Noble Esports attaccano l’organizzazione | “Non siamo stati pagati”

Leggi su esports247

(Di martedì 8 febbraio 2022), un’organizzazione che schiera squadre in Apex Legends, Fortnite, Gears of War e molti altri titoli di, sembra essersi improvvisamente ritirata dopo che ihanno affermato di non essere. Nella giornata di ieri, infatti, il responsabile delle partnership di, Dan “Dizbog” Goodman, ha fatto sapere su Twitter di non avere più un contratto con la società. Alla fine del messaggio di addio, Dizbog ha nominato specificamente il proprietario di, Kyle McDougal, come motivo chiave della sua partenza. Secondo Goodman, infatti, McDougal avrebbe “trasformato” i soldi diin NFT e non avrebbe pagato i. Anche il rapper T-Pain, che faceva parte dei tornei Nobility ...