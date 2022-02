Hugo Boss chiude lo stabilimento a Scandicci | 22 licenziamenti

Advertising

agatamicia : RT @zluca2: Hugo Boss chiude e licenzia: è sciopero - zluca2 : Hugo Boss chiude e licenzia: è sciopero - laConceria : @HUGOBOSS chiude lo stabilimento di #Scandicci: 22 licenziamenti - robertodiloreto : RT @CgilFirenze: #HugoBoss chiude lo stabilimento di #Scandicci (Firenze), 22 licenziamenti: oggi sciopero e presidio di protesta con Filct… - controradio : ?? Scandicci: Hugo Boss chiude il sito, 22 lavoratori licenziati -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Boss

Un tavolo con la Regione Toscana e Confindustria Moda sulla vicenda dello stabilimentodi Scandicci, in provincia di Firenze. Lo chiedono i sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil dopo l'annuncio fatto dall'azienda di voler chiudere lo stabilimento che ha ...Scopri come e perché, Trussardi e Balestra hanno ripensato il logo delle loro maison di ...Un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Hugo Boss di Scandicci, per protestare contro la decisione improvvisa e inattesa dell’azienda che ieri ha annunciato la chiusura della fabbrica ...Un tavolo con la Regione Toscana e Confindustria Moda sulla vicenda dello stabilimento Hugo Boss di Scandicci, in provincia di Firenze. Lo chiedono i sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e ...