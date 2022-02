Hockey su ghiaccio, Pechino 2022: il Canada supera 4-2 gli Stati Uniti nell’antipasto della finalissima (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ il Canada a dominare il gruppo A del torneo olimpico femminile di Hockey su ghiaccio di Pechino 2022, con la formazione campione del mondo in carica che nel big match del quarto turno ha sconfitto per 4-2 gli Stati Uniti, al termine di una vera e propria battaglia. A sbloccare il punteggio nel primo periodo ci hanno pensato proprio le canadesi con Brianne Jenner, dopo meno di sei minuti, in situazione di power play a causa dell’esclusione rimediata da Caroline Harvey, rea di aver caricato un’avversaria con il bastone. In avvio di secondo periodo il Canada ha avuto qualche problema con le esclusioni, ritrovandosi in due occasioni con la giocatrice in meno e permettendo così alle statunitensi di ribaltare il punteggio, pareggiando con Dani Cameranesi ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ ila dominare il gruppo A del torneo olimpico femminile disudi, con la formazione campione del mondo in carica che nel big match del quarto turno ha sconfitto per 4-2 gli, al termine di una vera e propria battaglia. A sbloccare il punteggio nel primo periodo ci hanno pensato proprio le canadesi con Brianne Jenner, dopo meno di sei minuti, in situazione di power play a causa dell’esclusione rimediata da Caroline Harvey, rea di aver caricato un’avversaria con il bastone. In avvio di secondo periodo ilha avuto qualche problema con le esclusioni, ritrovandosi in due occasioni con la giocatrice in meno e permettendo così alle statunitensi di ribaltare il punteggio, pareggiando con Dani Cameranesi ...

