Hockey ghiaccio, Renon e Asiago vincono le prime due partite della serie per lo Scudetto (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha preso il via la corsa per la conquista della 88esima edizione della massima serie italiana di Hockey su ghiaccio. Questa sera si sono giocate le prime due partite, quindi si tornerà sul ghiaccio giovedì e sabato e, come prevede il regolamento, il titolo andrà alla squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. Rittner Buam – Gherdeina 3-1: vantaggio di Kostner dopo 8:12, quindi pareggio degli ospiti al 36:24 con Korhonen in power-play. Di nuovo avanti Renon con Ohler al 38:22, quindi dopo soli 30 secondi arriva il 3-1 che chiude i conti, firmato da Pechlaner.

