Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | nel torneo femminile la Finlandia demolisce la Russia | mentre la Svezia piega la Danimarca

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si è conclusa anche la quarta serie di partite deldidei Giochi Olimpici invernali di. Andiamo a scoprire come si sono sviluppati gli ultimi due incontri della giornata, come sempre, uno per ogni girone. Nel Gruppo A laha schiantato con il punteggio di 5-0 lain un match senza storia. Le scandinave hanno sbloccato il punteggio già dopo 9:06 con la rete di Rantala, prima del raddoppio di Karvinen dopo 18:18. Nel secondo periodo il divario si amplia con le marcature di Nylund (27:09), Tulus (30:37) quindi il 5-0 di Tapani al 31:06. La graduatoria del Gruppo A elegge il Canada a punteggio pieno con 12 punti, quindi USA a 9. Ora troviamoe ...