Hockey femminile | Pechino 2022 | il Giappone sconfigge la Repubblica Ceca agli shootout e vince il girone B

(Di martedì 8 febbraio 2022) Vittoriaper ilnella quarta giornata del gruppo B dialle Olimpiadi Invernali di. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, poi mantenuto nell’overtime, è decisiva la rete nei tiri finali di Hanae Kubo. Grazie a questo successo la squadra di Yuji Iizuka chiude ilin prima posizione con 9 punti. Si qualifica comunque per i quarti di finale anche la, seconda con 7 punti. La partita è subito molto equilibrata. Le due compagini concedono davvero poco e il goal arriva soltanto dopo 16 minuti. Lo segna Haruka Toko, che sfrutta la superiorità numerica della sua squadra e porta dunque ilin vantaggio. Il pareggio della...

Advertising

lavocedialba : Hockey femminile Indoor: Lorenzoni sul tetto d'Italia per la 21^volta! - susydigennaro : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Hockey su ghiaccio femminile: vincono Svezia e Svizzera - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Hockey su ghiaccio femminile: vincono Svezia e Svizzera - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Hockey su ghiaccio femminile: vincono Svezia e Svizzera - apetrazzuolo : PECHINO 2022 - Hockey su ghiaccio femminile: vincono Svezia e Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey femminile

Ai Giochi di Pechino sono dieci le discipline di scena oggi, 8 febbraioo: sci alpino, biathlon, sci di fondo, curling, freestyle, slittino, snowboard, pattinaggio velocità,ghiaccio, pattinaggio artistico (programma corto maschile). Le prime otto assegnano le medaglie, le ultime due sono o nel corso dei gironi eliminatori o nella fase iniziale della ...... sci alpino, biathlon, sci di fondo, curling, freestyle, slittino, snowboard, pattinaggio velocità,ghiaccio, pattinaggio artistico (programma corto maschile). Le prime otto ...Il torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha subito regalato un bel match intenso e di grande significato, sia a livello storico che per la lotta alla ...L’ultima notizia curiosa è però legata al match di hockey su ghiaccio femminile tra Canada e Russia. Quest’ultimi gareggiano come Roc ovvero come Russian Olympic Committee, dopo la squalifica di tutta ...