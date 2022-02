“Ho parlato con un medico”. GF Vip, Antonio Medugno lo ha confessato solo Jessica: “Ho paura” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci ha messo poco a entrare nel vivo del gioco. Antonio Medugno è stata una delle ultime new entry insieme a Gianluca Costantino. Proprio i due baldi giovani, fisico da urlo e decine di migliaia, anzi nel caso di Antonio centinaia di migliaia di follower al seguito, sono stati protagonisti di una scena curiosa con Barù e Jessica Selassié. Sapete che i due si sono parecchio avvicinati ultimamente. Ebbene, la principessina ha deciso di far ingelosire un po’ Gherardo Gaetani parlando e facendo la civettuola con Antonio e Gianluca. L’obiettivo è stato centrato, tanto che Barù se n’è andato piuttosto scuro in volto e contrariato di vedere i due gieffini a stretto contatto, sul letto, con Jessica. Proprio sul rapporto tra Jessica e Barù Medugno si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci ha messo poco a entrare nel vivo del gioco.è stata una delle ultime new entry insieme a Gianluca Costantino. Proprio i due baldi giovani, fisico da urlo e decine di migliaia, anzi nel caso dicentinaia di migliaia di follower al seguito, sono stati protagonisti di una scena curiosa con Barù eSelassié. Sapete che i due si sono parecchio avvicinati ultimamente. Ebbene, la principessina ha deciso di far ingelosire un po’ Gherardo Gaetani parlando e facendo la civettuola cone Gianluca. L’obiettivo è stato centrato, tanto che Barù se n’è andato piuttosto scuro in volto e contrariato di vedere i due gieffini a stretto contatto, sul letto, con. Proprio sul rapporto trae Barùsi è ...

