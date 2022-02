Gualtieri attacca la Raggi Ma finora non ha fatto che copiarla Il sindaco Pd sostiene che la città era ferma al palo Su bus elettrici | cantieri e rifiuti però non cambia nulla

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tra le caratteristiche di un politico eletto non si può di certo annoverare la riconoscenza verso chi lo ha preceduto. Un concetto semplice che ci viene ricordato a cadenza settimanale dalRobertoche davanti a un qualsiasi problema prima si traveste da vittima e dopo si lancia all’attacco, più o meno velato, dell’ex prima cittadina Virginia. È successo anche ieri quando, facendo il punto sui suoi primi 100 giorni di consiliatura, ha dato il via a un botta e risposta con i consiglieri di M5S. A dare il via allo scontro dialettico è statoche ha spiegato di aver “dovuto rimettere in piedi situazioni critiche” con “lache erae tagliava investimenti”. In altre parole “unache non spende le risorse e che investe una ...