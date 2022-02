Gravidanza | masticare gomme senza zucchero riduce le nascite premature

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gravidanza masticare

...The Pregnancy Meeting i ricercatori del Texas Children's e il Baylor College of Medicine di Houston suggeriscono che l'uso quotidiano di gomme daallo xilitolo prima e durante la......The Pregnancy Meeting i ricercatori del Texas Children's e il Baylor College of Medicine di Houston suggeriscono che l'uso quotidiano di gomme daallo xilitolo prima e durante la...Inoltre, le è stato somministrato un chewing-gum allo xilitolo e gli è stato chiesto di masticare la gomma per 10 minuti una volta al giorno, idealmente due volte al giorno, durante la gravidanza. Dei ...AGI - Masticare gomme senza zucchero riduce significativamente il numero di nascite pretermine. Il motivo della curiosa associazione è da ricercarsi nel legame tra igiene orale e gravidanza. Numerosi ...