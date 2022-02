Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan stufa di Lulù Selassié: «Sono stata ricattata», ecco cosa è successo (Di martedì 8 febbraio 2022) Miriana Trevisan è sbottata a piangere a causa di Lulù Selassié: tutto è cominciato quando le due gieffine, insieme a Nathaly Caldonazzo, Sono state scelte per Radio GF Vip. Ma cosa è successo dopo? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Davide Silvestri lascia la casa dopo la vittoria di Delia Duran al televoto? «In finale ci... Leggi su donnapop (Di martedì 8 febbraio 2022)è sbottata a piangere a causa di: tutto è cominciato quando le due gieffine, insieme a Nathaly Caldonazzo,state scelte per Radio GF Vip. Madopo? Leggi anche:Vip, Davide Silvestri lascia la casa dopo la vittoria di Delia Duran al televoto? «In finale ci...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - memoriouis : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - Nessunoetutti4 : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - BarbieP55908706 : @Alice924447421 SONO 20 ANNI CHE FA GRANDE FRATELLO, SOPHIE E KATIA NON SANNO CHE IL VINCITORE VINCE DEI SOLDI! CHE… - Vale_main890 : @tuttotv_info Si difende bene finendo 2 ore dopo se se... certo ??. Facile far salire un po' lo share. Tra l altro c… -