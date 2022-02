Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla quarantesima puntata (Di martedì 8 febbraio 2022) Per farvi capire quanto la puntata di ieri del Grande Fratello Vip mi abbia catturata vi dico solo che 20-25 minuti di puntata me li sono proprio persi perché mi sono abbioccata sul divano come non mi succedeva dai tempi delle medie, e nel resto della puntata ho cercato di fare qualche commento sui social ma al terzo tweet che ho dovuto cancellare perché avevo sbagliato i nomi dei concorrenti come un Giucas Casella qualunque, mi sono arresa e ho lasciato stare. Lo vogliamo dire che da due puntate a questa parte gli unici, e sottolineo unici, spunti ce li sta dando il pubblico televotante con gli esiti delle votazioni? Io fondamentalmente di ieri sera ricordo solo questo, solo la faccia super scioccata di Davide Silvestri prima, e del resto della Casa poi, quando Delia Duran è stata eletta prima ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) Per farvi capire quanto ladi ieri delVip mi abbia catturata vi dico solo che 20-25 minuti dime li sono proprio persi perché mi sono abbioccata sul divano come non mi succedeva dai tempi delle medie, e nel resto dellaho cercato di fare qualche commento sui social ma al terzo tweet che ho dovuto cancellare perché avevo sbagliato i nomi dei concorrenti come un Giucas Casella qualunque, mi sono arresa e ho lasciato stare. Lo vogliamo dire che da due puntate a questa parte gli unici, e sottolineo unici, spunti ce li sta dando il pubblico televotante con gli esiti delle votazioni? Io fondamentalmente di ieri sera ricordo solo questo, solo la faccia super scioccata di Davide Silvestri prima, e del resto della Casa poi, quando Delia Duran è stata eletta prima ...

