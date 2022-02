Grande Fratello Vip 6, giorno 148: commenti al live (Di martedì 8 febbraio 2022) giorno 148 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022)148 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - fanpage : Delia Duran rischia di vincere avendo un vantaggio di quattro mesi rispetto a tutti gli altri. A nessuno importa pe… - valntyne96_ : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - mynameisNoelle2 : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - moonlightomlinx : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti -