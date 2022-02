Governo: Berlusconi, 'centrodestra si prepari a 2023, ora continuare lavoro Draghi' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Bisogna pensare al 2023, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per un centrodestra di Governo che dovrà completare il lavoro di questi mesi. Nel frattempo, però, bisogna consolidare il buon lavoro del Governo Draghi: il Paese ha bisogno di stabilità e di continuità". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al settimanale 'Chi'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Bisogna pensare al, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per undiche dovrà completare ildi questi mesi. Nel frattempo, però, bisogna consolidare il buondel: il Paese ha bisogno di stabilità e di continuità". Lo afferma Silvioin un'intervista al settimanale 'Chi'.

