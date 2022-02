golf PGA Tour | primo titolo per Hoge

(Di martedì 8 febbraio 2022) EPILOGO: Dopo 11 anni di tentativi e alla 203esima apparizione sul circuito, Tomconquista ilsul PGAdi. In California l'americano, con un totale di 268 colpi, ha vinto in ...

EPILOGO: Dopo 11 anni di tentativi e alla 203esima apparizione sul circuito, Tom Hoge conquista il primo titolo sulTour di. In California l'americano, con un totale di 268 colpi, ha vinto in volata l'AT&T Pebble Beach Pro - Am superando il connazionale Jordan Spieth, secondo con 270 . Professionista dal ...Continua a leggere - > L'articolo Tom Hoge, prima vittoria sulTour dopo 11 anni e 203 gare proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ...L'americano conquista la prima vittoria sul circuito dopo 11 anni di carriera nel AT&T Pebble Beach, torneo che ha mantenuto l'appeal solo per le celebrità non golfistiche ...Bill Murray è da sempre un grande appassionato di golf. Nel 2016, insieme a suo fratello Joel ... torneo professionistico del PGA Tour. Tuttavia Bill è sempre Bill. E infatti è diventato virale un ...