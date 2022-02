Gli Ultras Psg: «Il club acquista fuoriclasse come un bambino viziato ma non ha un piano sportivo» (Di martedì 8 febbraio 2022) Una gestione societaria definita «incomprensibile a tutti i livelli», con continui cambi d’allenatore a riprova di «un progetto poco serio». E poi la «palese mancanza di rispetto per la squadra femminile e la gestione incomprensibile dei giovani calciatori». Sono solo alcuni dei contenuti del comunicato degli Ultras Paris, gruppo organizzato che rappresenta le frange più calde del tifo del Psg. «Da troppo tempo il club ci offre qualcosa che non possiamo più tifare. Vuole essere un brand globale, è talmente ossessionato dalla vendita delle magliette al punto da dimenticare la propria storia e insultare i tifosi del Parc des Princes giocando le gare casalinghe con la divisa da trasferta. Questo è un club che acquista fuoriclasse come se fosse un bambino ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Una gestione societaria definita «incomprensibile a tutti i livelli», con continui cambi d’allenatore a riprova di «un progetto poco serio». E poi la «palese mancanza di rispetto per la squadra femminile e la gestione incomprensibile dei giovani calciatori». Sono solo alcuni dei contenuti del comunicato degliParis, gruppo organizzato che rappresenta le frange più calde del tifo del Psg. «Da troppo tempo ilci offre qualcosa che non possiamo più tifare. Vuole essere un brand globale, è talmente ossessionato dalla vendita delle magliette al punto da dimenticare la propria storia e insultare i tifosi del Parc des Princes giocando le gare casalinghe con la divisa da trasferta. Questo è unchese fosse un...

