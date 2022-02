Giudice Sportivo: strage nel Derby. Bastoni fuori due giornate (Di martedì 8 febbraio 2022) , Inzaghi una: tutti i provvedimenti Sono arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 5ª giornata di ritorno di Serie A. Principali segnalazioni inerenti al Derby di Milano: una giornata di squalifica a Simone Inzaghi, due ad Alessandro Bastoni e 10 mila euro di multa a Lautaro Martinez. Squalifiche di una giornata per le espulsioni di Theo Hernandez (com ammenda di 5 mila euro) e di Zaniolo in Roma-Genoa. Multa di 5 mila euro per Salernitana e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) , Inzaghi una: tutti i provvedimenti Sono arrivati i provvedimenti deldopo la 5ª giornata di ritorno di Serie A. Principali segnalazioni inerenti aldi Milano: una giornata di squalifica a Simone Inzaghi, due ad Alessandroe 10 mila euro di multa a Lautaro Martinez. Squalifiche di una giornata per le espulsioni di Theo Hernandez (com ammenda di 5 mila euro) e di Zaniolo in Roma-Genoa. Multa di 5 mila euro per Salernitana e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PietroMazzara : ?? GIUDICE SPORTIVO ?? ?? una giornata e 5000 euro di multa a Theo #Hernandez ???? due giornate di squalifica per… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA: IL GIUDICE SPORTIVO SUL DERBY ?? ? Due giornate per #Bastoni ? Una giornata per #Inzaghi ? Una giornat… - sportface2016 : +++Giudice sportivo: due giornate a #Bastoni e una ad #Inzaghi per espressioni ingiuriose ed irriguardose ad arbitr… - SandroSca : Applausi al giudice sportivo che ha stangato Lautaro per lo sputo a Theo Hernandez con la stessa durissima punizion… - Salvamarga88 : @SimoneTogna beh leggendo cosa scrive il giudice sportivo, non mi pare inzaghi e i giocatori l'abbiano capito! così ad occhio -