Giovannini | sorpreso da stampa | siamo addirittura in anticipo

Advertising

Jack_Giovannini : @Gugle264 @borghi_claudio @cacciamosche La cosa che più mi ha sorpreso È che la Meloni, diverse volte, nell'intervi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovannini sorpreso

Tiscali.it

"Siamo addirittura in anticipo" sull'attuazione del Pnrr. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico, in audizione al Senato, commentando un articolo di stampa di oggi in cui erano riportati presunti ritardi sul Pnrr da parte del Mims e del Mite. Tali ricostruzioni, ha aggiunto il ministro,...... Enrico, ha comunicato di aver definito 'le tempistiche di sostituzione dei veicoli con ... L'Anfia sottolinea, innanzitutto, come il comunicato del Cite abbi 'e messo in serio ...Entro primavera il nuovo progetto Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha promesso che per il progetto ... progetto che dovrebbe puntare sul ponte a più campate. Ma le sorprese ..."Uno sviluppo sostenibile non è più rinviabile, così come un forte investimento per rendere resilienti al cambiamento climatico le infrastrutture e i sistemi di mobilità", dice il ministro Giovannini ...