Giornata mondiale contro la tratta | il messaggio del Papa

(Di martedì 8 febbraio 2022) In occasione dellalaFrancesco tuona ancora una voltaquesta piaga del mondo moderno. Che riduce in schiavitù molti uomini. Donne e bambini. Il Santo Padre rinnova l’appello per la fine di questo tipo di sfruttamento. Una maratona di preghiera in diretta streaming. In cinque lingue. Promossa dall’Unione Internazionale delle

vaticannews_it : #8febbraio A partire dalle ore 9 è prevista una maratona online per pregare insieme e fare luce su questo triste fe… - Avvenire_Nei : Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la #tratta di persone. #PapaFrancesco Questa è una ferita profo… - elenabonetti : Dipartimento per le Pari Opportunità - » Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili: una pratica ab… - LediMarton : RT @escrittori: 8 febbraio 2022 Giornata mondiale di preghiera contro la tratta degli schiavi MEMORIA di Santa Giuseppina Bakhita @escrit… - SulPanaro : Giornata mondiale del malato: monsignor Castellucci celebrerà messa al Policlinico -

A sottolinearlo è suor Jolanta Kafka, presidente dell'Unione Internazionale Superiore Generali (Uisg), in apertura della maratona online di preghiera e riflessione per la Giornata mondiale contro la tratta di persone. Lo ribadisce il Papa, nel videomessaggio agli organizzatori della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, promossa dall'Unione internazionale delle Superiore Generali.