Giorgio Pasotti su RaiUno nella fiction "Lea – Un nuovo giorno" (Di martedì 8 febbraio 2022) Giorgio Pasotti torna protagonista in tv. L'attore bergamasco sarà al centro delle scene di "Lea – Un nuovo giorno", il nuovo medical drama in onda su RaiUno da martedì 8 febbraio. Nel cast, oltre a lui, spicca Anna Valle: è un sodalizio collaudato, considerando che il pubblico li ha già potuti apprezzare, insieme, nelle fiction "Luce dei miei occhi" e "Mina Settembre". Anna Valle veste i panni di Lea Castelli, un'infermiera pediatrica che torna a Ferrara dopo il divorzio dal marito. Divorzio avvenuto dopo la perdita del figlio all'ottavo mese di gravidanza. Presto la donna scoprirà che non è facile riadattarsi alla vita in corsia e che dovrà imparare ad accettare il suo passato per poter guarire. Mentre i giorni passano al lavoro Lea capirà che il suo dolore si ...

