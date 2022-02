Ghilardi e Ambrosini | il pattinaggio bergamasco alle Olimpiadi | “Le vivremo al massimo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il freddo non è certo un elemento che intimorisce Rebeccae Filippo. Le numerose ore trascorse sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo hanno infatti consentito alla 22enne di Pedrengo e al 28enne di Asiago di centrare il pass per leInvernali 2022. In grado di cogliere il quinto posto ai recenti Europei, il duo azzurro ha affinato ulteriormente la propria tecnica fra lezioni di ballo latino-americano enamenti nella struttura di via San Bernardino con l’obiettivo di rubare la scena nella gara a coppie. Pechino 2022 rappresenterà il vostro debutto nelle. Cosa vi aspettate? La vogliamo vivere alraccogliendo tutte le emozioni e la carica che questa competizione sa offrire, anche se in forma ridotta a causa del Covid. Nonostante tutto, questo ...