Ghiaccio | Fabrizio Moro | “In questo film racconto la rabbia e le paure della mia adolescenza”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il cantautorepresenta il suo esordio alla regia, unsulla boxe con diversi riferimenti autobiografici, ambientato negli anni '90 tra le strade in cui è nato e cresciuto. Una storia che racconta laperiferia, l'amore nelle sue diverse declinazioni e la possibilità del riscatto. Per il suo esordio alla regia il cantautoresceglie di puntare su cinema e boxe, così insieme all'amico e regista di alcuni dei videoclip delle sue canzoni, Alessio De Leonardis, scrive e dirige, unche arriva dritto dal suo passato. Non solo, compone anche uno dei branicolonna sonora, Sei tu, Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo al 72° Festival di Sanremo appena ...