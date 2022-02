GFVip, Lorenzo Amoruso scarica Manila: «Non la riconosco più, mi sono sbagliato. Mi prendo il tempo per riflettere» (Di martedì 8 febbraio 2022) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - GFVip Per Manila Nazzaro non bastano i “problemi” quotidiani che sorgono all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A metterci il carico da novanta – ma ancora a sua insaputa – ci ha pensato il compagno Lorenzo Amoruso. Mentre andava in onda la quarantesima puntata di ieri, l’ex calciatore ha infatti scritto un post al vetriolo contro la sua amata, affermando addirittura di aver commesso uno sbaglio ad innamorarsi di lei. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022)Nazzaro ePerNazzaro non bastano i “problemi” quotidiani che sorgono all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A metterci il carico da novanta – ma ancora a sua insaputa – ci ha pensato il compagno. Mentre andava in onda la quarantesima puntata di ieri, l’ex calciatore ha infatti scritto un post al vetriolo contro la sua amata, affermando addirittura di aver commesso uno sbaglio ad innamorarsi di lei. “Miinnamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… Oggi non lapiù e probabilmente anche io mi. Miil mioper ...

