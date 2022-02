GF Vip, Katia su Lulù: «Vuole vincere per guadagnare i soldi per la famiglia. E’ proprio pidocchiosa» – Video (Di martedì 8 febbraio 2022) Katia con Kabir e Manila - US Endemol Shine Che Grande Fratello Vip sarebbe senza un’uscita “fraintendibile” a settimana di Katia Ricciarelli? Ieri notte, in seguito alla quarantesima puntata serale del reality trasmessa su Canale 5, la soprano ne ha sparata un’altra delle sue. Stavolta il bersaglio è stata la “principessa” Lulù Selassié. Entrando nel merito della questione, tutto è partito nel momento in cui Lulù ha ammesso di voler vincere il programma anche per aiutare economicamente la propria famiglia, da tempo in difficoltà economiche. Una frase che non è piaciuta alla Ricciarelli. “Hai sentito Lulù cosa ha detto? Che Vuole guadagnare i soldi per la famiglia. Io non sapevo neanche quanti ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022)con Kabir e Manila - US Endemol Shine Che Grande Fratello Vip sarebbe senza un’uscita “fraintendibile” a settimana diRicciarelli? Ieri notte, in seguito alla quarantesima puntata serale del reality trasmessa su Canale 5, la soprano ne ha sparata un’altra delle sue. Stavolta il bersaglio è stata la “principessa”Selassié. Entrando nel merito della questione, tutto è partito nel momento in cuiha ammesso di voleril programma anche per aiutare economicamente la propria, da tempo in difficoltà economiche. Una frase che non è piaciuta alla Ricciarelli. “Hai sentitocosa ha detto? Cheper la. Io non sapevo neanche quanti ...

