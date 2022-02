Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Gf Vip, Katia Ricciarelli e Soleil parlano delle princess dopo la puntata a non manca l’ennesimo attacco contro Lulù Selassié. Ecco il VIDEO! Dopo la puntata del Grande Fratello Vip Soleil e Katia commentano l’atteggiamento delle princess, Soleil le definisce furbe mentre la cantante attacca Lulù definendola … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di martedì 8 febbraio 2022) Gf Vip,e Soleil parlano delle princess dopo la puntata a non manca l’ennesimo attacco. Ecco il! Dopo la puntata del Grande Fratello Vip Soleil ecommentano l’atteggiamento delle princess, Soleil le definisce furbe mentre la cantante attaccadefinendola … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè: "Pidocchiosa" Nuova frecciata velenosa da parte di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip . La soprano è tornata ad accattare Lulù Selassiè , subito dopo la puntata del reality andata in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022. Alla Ricciarelli non è ...

Grande Fratello Vip, Delia Duran in difficoltà: il durissimo sfogo ...equilibri al Gf Vip , premiandola con un posto in finale. La scelta ha creato un mare di polemiche, soprattutto tra i gieffini che credono che Delia non si sia meritata il premio. Mentre Katia ...

Gf Vip, Stefania Orlando attacca Amoruso per il post contro Manila: «Alex Belli insegna...». Cosa ha detto GFVip, Stefania Orlando e il post di Lorenzo Amoruso Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro non ha avuto la reazione energica alla vista degli rvm con Katia Ricciarelli che parlava male di lei e il ...

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè: "Pidocchiosa" Ecco il motivo che ha scatenato la Ricciarelli. Nuova frecciata velenosa da parte di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La soprano è tornata ad accattare Lulù Selassiè, subito dopo la puntata ...

