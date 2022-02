Gf Vip, Katia lancia l’ennesima dura frecciata a Lulù (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la puntata Live del Gf Vip, Katia si è messa a parlare con Soleil, riguardo clip andata in onda su Lulù che vuole vincere il reality per dare i soldi alla sua famiglia, i cui conti sono attualmente congelati perchè il padre si trova detenuto in Svizzera in attesa di un processo per truffa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Katia frase choc a Lulù: “Se fossi come te mi sparerei subito…” Web in rivolta Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Caos al Gf Vip: Katia minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip, Katia furibonda contro Davide: Che brutto st****o! Maleducato, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la puntata Live del Gf Vip,si è messa a parlare con Soleil, riguardo clip andata in onda suche vuole vincere il reality per dare i soldi alla sua famiglia, i cui conti sono attualmente congelati perchè il padre si trova detenuto in Svizzera in attesa di un processo per truffa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,frase choc a: “Se fossi come te mi sparerei subito…” Web in rivolta Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a: “Meraviglia” Caos al Gf Vip:minaccia Nathaly (): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip,furibonda contro Davide: Che brutto st****o! Maleducato, ...

Advertising

GrandeFratello : Tra Davide, Delia e Katia il VIP che per il momento non arriverà in finale è... KATIA! #GFVIP - infoitcultura : GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Lulù: “Pidocchiosa proprio” - cherry19611883 : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Shock! #KatiaRicciarelli deride #LulùSelassié per il padre detenuto e manda l’ennessima bordata #lulufairy #lu… - tuttopuntotv : GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Lulù: “Pidocchiosa proprio” #GFVip6 #GFVip #fairylu #jessvip #lulù #luluemanuel… - Antonio25641358 : @Bell67390203 @Soleilcentrica Io comunque sono arciconvinto che è tutto un bluff. VIP non ne vedo a parte la Katia!… -