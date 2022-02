Gf Vip 6, Stefania Orlando sfotte Lorenzo Amoruso dopo le parole su Manila Nazzaro: “Cosa non ci si inventa…” (Di martedì 8 febbraio 2022) dopo Alex Belli e Delia Duran il Gf Vip 6 sembra aver messo in crisi anche un’altra coppia, ovvero quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: il marito della gieffina, infatti, ieri sera – mentre andava in onda la quarantesima puntata del reality – ha un pubblicato un tweet spiazzante, nel quale si è dichiarato deluso dalla reazione di Manila nel vedere la clip con le parole che Katia Ricciarelli le ha riservato. Manila, infatti, non ha reagito con rabbia – come Lorenzo Amoruso si sarebbe aspettato – ma si è mostrata addirittura comprensiva nei confronti della cantante lirica. Lorenzo Amoruso nel vedere ciò, ha dichiarato di non riconoscere la sua compagna e di stare ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022)Alex Belli e Delia Duran il Gf Vip 6 sembra aver messo in crisi anche un’altra coppia, ovvero quella formata da: il marito della gieffina, infatti, ieri sera – mentre andava in onda la quarantesima puntata del reality – ha un pubblicato un tweet spiazzante, nel quale si è dichiarato deluso dalla reazione dinel vedere la clip con leche Katia Ricciarelli le ha riservato., infatti, non ha reagito con rabbia – comesi sarebbe aspettato – ma si è mostrata addirittura comprensiva nei confronti della cantante lirica.nel vedere ciò, ha dichiarato di non riconoscere la sua compagna e di stare ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Stefania Orlando sfotte Lorenzo Amoruso dopo le parole su Manila Nazzaro: “Cosa non ci si inventa…” Un t… - Diva_VIP : RT @Eurosport_IT: ???????????????????? Arianna Fontana con 10 medaglie conquistate è diventata l’atleta italiana con più podi in assoluto nei Giochi… - parlo_da : RT @Bea54587739: Vorrei far notare come Stefania pubblichi post e storie anche solo per salutarci e non è scontato in un mondo social dove… - Bea54587739 : Vorrei far notare come Stefania pubblichi post e storie anche solo per salutarci e non è scontato in un mondo socia… - Mauro46842193 : @stefaniacav Buongiorno Stefania, la tv di Stato deve sparire con quello che ci costa,adesso X Sanremo quale sarà i… -