GF VIP 6, Stefania Orlando al veleno contro Amoruso: “Cosa non si fa…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo che Lorenzo Amoruso ha aperto una crisi con la compagna Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello VIP 6 , il web è esploso nei suoi confronti. Molti pensano che Amoruso con la sua Storia Instagram stia solo cercando di attirare l’attenzione. Dai numerosi post di utenti e fan sulla vicenda, sembra chiaro che le parole dell’ex calciatore abbiano fatto parecchio discutere. Ecco un post pubblicato su Twitter che mette in discussione la veridicità delle sue parole: LORENZO Amoruso PRIMA CHE MANILA FOSSE ESCLUSA DALLA FINALE: LORENZO Amoruso DOPO: OH MIO DIO VUOLE PRENDERE IL POSTO DEL MAN CINEMA #gfvip pic.twitter.com/3eTLlQpp04 — MissScarlett (@Francescaa231) February 7, 2022 Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip L’accusa di Stefania Orlando Tra ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo che Lorenzoha aperto una crisi con la compagna Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello VIP 6 , il web è esploso nei suoi confronti. Molti pensano checon la sua Storia Instagram stia solo cercando di attirare l’attenzione. Dai numerosi post di utenti e fan sulla vicenda, sembra chiaro che le parole dell’ex calciatore abbiano fatto parecchio discutere. Ecco un post pubblicato su Twitter che mette in discussione la veridicità delle sue parole: LORENZOPRIMA CHE MANILA FOSSE ESCLUSA DALLA FINALE: LORENZODOPO: OH MIO DIO VUOLE PRENDERE IL POSTO DEL MAN CINEMA #gfvip pic.twitter.com/3eTLlQpp04 — MissScarlett (@Francescaa231) February 7, 2022 Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip L’accusa diTra ...

Ultime Notizie dalla rete : VIP Stefania Lorenzo Amoruso e la frecciata di Stefania Orlando: 'Cosa non ci si inventa!' Lorenzo Amoruso si dissocia da Manila Nazzaro al GF Vip. Stefania Orlando: 'Cosa non ci si inventa!' Mentre su Canale 5 ieri sera andava in onda una nuova puntata del GF Vip 6 , ai fan del reality show non è sfuggito un post che Lorenzo Amoruso, il ...

GF Vip, Stefania Orlando ribalta Amoruso dopo gli attacchi a Manila Tra questi c'è stata Stefania Orlando, ex gieffina vip che ben conosce le dinamiche del programma. L'ex volto de I Fatti Vostri, senza troppi giri di parole, ha criticato l'agire di Amoruso, ...

Gf Vip, Stefania Orlando attacca Amoruso per il post contro Manila: «Alex Belli insegna...». Cosa ha detto Lorenzo Amoruso provoca il caos al Grande Fratello Vip scrivendo un post per la fidanzata Manila Nazzaro e sull’argomento interviene una protagonista della scorsa edizione del reality, Stefania ...

Gf Vip 6, Stefania Orlando sfotte Amoruso dopo le parole su Manila Per me non è un problema, io posso cucinarmi da solo” Tutti i concorrenti, tranne Giucas Casella che non ha scelto il concorrente nel tempo stabilito, hanno cercato di fronteggiare le nomination ...

