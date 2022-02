Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo è cotto di Lulù Selassié: “Mai avuto una ragazza così bella, siamo innamorati e…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è sempre più innamorato della sua Lulù Selassié, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Adesso che i due sono distanti – Manuel ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute – si sono accorti di quanto non possano fare più a meno l’uno dell’altra. “Mi sto riprendendo ora, mi sembra ancora tutto così strano”. Ha esordito così il nuotatore ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha spiegato anche cosa ha significato per lui l’esperienza del Grande Fratello: Sono più libero dai miei pensieri. Avendo trovato comprensione mi sono ritrovato. Mi hanno dato la possibilità di sentirmi un concorrente come gli altri. Abbiamo fatto vedere che si può fare tutto. Lì dentro conosci altre persone e altre storie. Capisci che hai molte ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022)è sempre più innamorato della sua, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Adesso che i due sono distanti –ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute – si sono accorti di quanto non possano fare più a meno l’uno dell’altra. “Mi sto riprendendo ora, mi sembra ancora tuttostrano”. Ha esorditoil nuotatore ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha spiegato anche cosa ha significato per lui l’esperienza del Grande Fratello: Sono più libero dai miei pensieri. Avendo trovato comprensione mi sono ritrovato. Mi hanno dato la possibilità di sentirmi un concorrente come gli altri. Abbiamo fatto vedere che si può fare tutto. Lì dentro conosci altre persone e altre storie. Capisci che hai molte ...

