Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e l'ennesima bordata contro Lulù Selassié: "Pidocchiosa" (Di martedì 8 febbraio 2022) Ennesima bordata contro Lulù Selassié per Katia Ricciarelli. Una volta terminata la messa in onda con Alfonso Signorini, la soprano si è rifugiata in una chiacchierata con Soleil Sorge e, nel corso della loro conversazione, ha usato un'esclamazione decisamente fuori luogo nei confronti della princess. l'ennesima! La fidanzata di Manuel Bortuzzo negli scorsi giorni ha avuto uno sbotto quando c'era da votare il preferito e Miriana Trevisan, anziché far ricadere la sua scelta su di lei, ha invece fatto il nome di Manila Nazzaro. Dopo le confidenze che aveva fatto all'ex moglie di Pago, concernenti la situazione economica familiare non proprio rosea, Lulù si aspettava un comportamento diverso da parte della gieffina. E questa cosa le è costata un piccolo ...

