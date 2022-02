Gf Vip 6 | Alfonso Signorini fa una battuta a Gianmaria Antinolfi e Federica sui social risponde a tono

Leggi su cityroma

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 e tanti sono stati i momenti salienti. Ad un certo punto, sembra che sia stata tirata in ballo un’ex gieffina, ovveroCalemme che in qualche modo ha fatto un’uscita piuttosto “velenosa” nei confronti diche è l’attuale conduttore del Grande fratello Vip 6. L’ex gieffina ed ex professoressa de L’eredità all’interno della casa non ha avuto modo di esprimere la sua personalità e pare che sia emersa per lo più per la relazione intrecciata con, il noto imprenditore partenopeo. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri? Grande fratello vip 6,il latin lover della casa All’interno della casa più spiata ...