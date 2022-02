Gestione positivi | cosa cambia davvero nelle scuole di ogni ordine e grado? Una scheda per semplificare la lettura del Decreto

(Di martedì 8 febbraio 2022) lldel Governo n. 5 del 04.02.2022 rende valide le nuove regole diCovid a scuola già da lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio in ambito scolastico, ma anche per le quarantene o autosorveglianze degli studenti già in corso. L'articolo .

Advertising

scuolaedintorni : Emergenza Covid-19: La gestione dei casi positivi nel DL 5 del 4/2/2022 Pubblichiamo il decreto legge n. 5 del 4 f… - ComuneRoccaSG : Slide riepilogative della gestione dei casi positivi e del trasporto scolastico nel Decreto Legge del 4 Febbraio 2… - AngeliniPhIT : #Bambini e #adolescenti positivi al #Covid19: come curarli a casa? @SIPediatri ha diffuso un decalogo con le regol… - ADM_assdemxmi : RT @CittaMetroMi: ?? Nuove misure contro la diffusione della pandemia Cambiano le regole sulla gestione dei contagi a #scuola, sulla #quara… - CittaMetroMi : ?? Nuove misure contro la diffusione della pandemia Cambiano le regole sulla gestione dei contagi a #scuola, sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione positivi

Orizzonte Scuola

... invece, del minor costo della raccolta commerciale, nonché degli effettilegati all'... In riduzione rispetto al trimestre precedente gli altri ricavi dellafinanziaria, che risentono ...dei contagi nelle scuole primarie e secondarie Nella scuola primaria la didattica a ... riguarderà solo i non vaccinati e sarà attivata in presenza di 5 o più casi: vaccinati e ...Questi i punti salienti definiti dai tavoli tecnici. Durata della quarantena Per i vaccinati e i guariti, in caso di contatto con un positivo, non c'è più la quarantena ma solo l'auto - sorverglian ...Le nuove disposizioni riguardano la durata della certificazione verde e la gestione dei positivi nelle scuole. L'11 Febbraio riaprono le discoteche. Ma andiamo con ordine: ecco i dettagli delle misure ...