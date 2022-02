Genova, si laurea in macchina ferma in coda: 110 e lode (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giorno della laurea per tutti è indimenticabile. Il COVID, come noto, ha cambiato le nostre vite e negli ultimi due anni sono stati molti gli studenti che non sono riusciti a laurearsi fisicamente presso la propria università ma hanno dovuto fare (o hanno preferito fare) tutto da remoto. La storia di Elisa Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una laurea a suo modo unica, con protagonista una ragazza che aveva fatto tutto per diventare dottoressa ‘in presenza' ma che alla fine ha dovuto ‘arrendersi' alla tecnologia. E non c'entra nulla il COVID: la ragazza, per quanto è dato saperne, non era positiva. Il motivo dell'impossibilità nulla ha a che vedere con il pericoloso virus influenzale: è stata impossibilitata a raggiungere l'università in tempo per colpa del traffico causato da un grave incidente. La protagonista si ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giorno dellaper tutti è indimenticabile. Il COVID, come noto, ha cambiato le nostre vite e negli ultimi due anni sono stati molti gli studenti che non sono riusciti arsi fisicamente presso la propria università ma hanno dovuto fare (o hanno preferito fare) tutto da remoto. La storia di Elisa Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di unaa suo modo unica, con protagonista una ragazza che aveva fatto tutto per diventare dottoressa ‘in presenza' ma che alla fine ha dovuto ‘arrendersi' alla tecnologia. E non c'entra nulla il COVID: la ragazza, per quanto è dato saperne, non era positiva. Il motivo dell'impossibilità nulla ha a che vedere con il pericoloso virus influenzale: è stata impossibilitata a raggiungere l'università in tempo per colpa del traffico causato da un grave incidente. La protagonista si ...

