Genova, ora la Lega incalza sull'ospedale Villa Scassi: Toti convocato in commissione (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente leghista Brunetto: "Seduta straordinaria sul pronto soccorso". Dopo la lettera di 24 medici dell'ospedale di Sampierdarena, venerdì confronto in Regione: un segnale anche politico dopo le liti tra Carroccio e governatore

