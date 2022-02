Furto al santuario della Madonna del Carmine | manca un pezzo | appello del parroco

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alla gioia per la restituzione, avvenuta ieri, degli oggetti sottratti daldel Carmelo lo scorso 18 gennaio, oggi si contrappone l’amarezza per la constatazione , da parte delDon Biagio Napolitano che all’ostensorioil basamento, la parte più bassa sulla quale poggia un altro. Ieri gli agentipolizia di Stato hanno restituito la refurtiva, dopo aver individuato, attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza, l’autore delche, infrangendo la vetrina con una grossa pietra, aveva portato via diversi oggetti sacri. Probabilmente, e l’ipotesi sarebbe confermata dalle riprese, il ladro fuggendo via avrebbe perso il grossoin ...

E' un 24enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio l'autore del furto avvenuto nel santuario di Maria Santissima del Carmine di Salerno dove la sera dello scorso 18 gennaio sono stati rubati oggetti sacri, un calice in argento e un ostensorio risalente al XVIII secolo. La sera del 18 gennaio, verso le 21, il Rettore del Santuario di Maria Santissima del Carmine ha cercato di ottenere una descrizione precisa dell'autore del furto che, nell'occasione, ha infranto la vetrina con una grossa pietra. «Stamattina (ieri per chi legge, ndr), alle 8.45, mi ha chiamato la polizia chiedendomi di presentarmi alla caserma Pisacane entro le 9.30. Pensavo a un'integrazione della mia denuncia ...