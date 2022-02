Fuori dal Coro, anticipazioni 8 febbraio 2022: temi della puntata e gli ospiti di stasera (Di martedì 8 febbraio 2022) Torna, come ogni martedì, l’appuntamento su Rete 4 con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, che questa sera discuterà con i suoi ospiti della stretta realtà economica e sociale. Focus anche su chi ha approfittato in maniera illegale dei bonus e dei ristori erogati dall’inizio della pandemia. Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 8 febbraio 2022 Nel corso della serata verranno analizzate le varie indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono nebulose in alcuni casi. Ma non solo. Spazio anche al tema della violenza che si manifesta tra i più giovani. E ancora, gli ultimi aggiornamenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Torna, come ogni martedì, l’appuntamento su Rete 4 condal, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, che questa sera discuterà con i suoistretta realtà economica e sociale. Focus anche su chi ha approfittato in maniera illegale dei bonus e dei ristori erogati dall’iniziopandemia.dalNel corsoserata verranno analizzate le varie indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono nebulose in alcuni casi. Ma non solo. Spazio anche al temaviolenza che si manifesta tra i più giovani. E ancora, gli ultimi aggiornamenti ...

