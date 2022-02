Freedom Convoy: manifestanti bloccano il ponte tra Detroit e il Canada (Di martedì 8 febbraio 2022) Non si ferma la protesta Freedom Convoy dei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale. I manifestanti hanno bloccato il ponte che collega Detroit con il Canada. Il primo ministro Trudeau: “Ora basta. Questo caos deve finire”. Freedom Convoy: cos’è successo? Continua la protesta dei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale. Lunedì sera, i manifestanti hanno bloccato il Leggi su periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) Non si ferma la protestadei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale. Ihanno bloccato ilche collegacon il. Il primo ministro Trudeau: “Ora basta. Questo caos deve finire”.: cos’è successo? Continua la protesta dei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale. Lunedì sera, ihanno bloccato il

