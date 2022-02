Fra i più contagiosi di sempre: la verità su Omicron (Di martedì 8 febbraio 2022) La variante Omicron del Sars-Cov-2 detiene già alcuni record storici: era dai tempi della Spagnola, nel 1918, che non c'era un così alto numeri di malati con la stessa malattia Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) La variantedel Sars-Cov-2 detiene già alcuni record storici: era dai tempi della Spagnola, nel 1918, che non c'era un così alto numeri di malati con la stessa malattia

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - RadioItalia : .@sangiovann1 a Radio Italia: 'La cosa più bella per me è il momento fra il cadere e il volare: io stesso sono vola… - Ary1797 : RT @Poesiaitalia: “Tutti gli uomini sono a loro modo anormali”. 134 anni fa nasceva Giuseppe Ungaretti, poeta fra i più importanti del No… - UGOGROSSO : RT @Poesiaitalia: “Tutti gli uomini sono a loro modo anormali”. 134 anni fa nasceva Giuseppe Ungaretti, poeta fra i più importanti del No… - gurulku : RT @Poesiaitalia: “Tutti gli uomini sono a loro modo anormali”. 134 anni fa nasceva Giuseppe Ungaretti, poeta fra i più importanti del No… -