Formazioni ufficiali Burnley-Manchester United, Premier League 2021/2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Burnley-Manchester United, match valido per la Premier League 2021/2022. Gli uomini di Rangnick sono attualmente quarti in classifica, ma con un margine ampio sulla terza. L’obiettivo è quello di difendere la qualificazione in Champions League, già a partire da stasera contro l’ultima forza del massimo campionato inglese. Appuntamento alle ore 21:00. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Burnley: in attesa Manchester United: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ledi, match valido per la. Gli uomini di Rangnick sono attualmente quarti in classifica, ma con un margine ampio sulla terza. L’obiettivo è quello di difendere la qualificazione in Champions, già a partire da stasera contro l’ultima forza del massimo campionato inglese. Appuntamento alle ore 21:00. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di Cristian Chivu per #ZilinaInter, match che vale un posto negli ottavi di fi… - Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - FcInterNewsit : #InterPrimavera sotto di un gol all'intervallo dopo un avvio choc. La cronaca dei primi 45' di #ZilinaInter ?????? - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di Cristian Chivu per #ZilinaInter, match che vale un posto negli ottavi di finale della @U… - Damiano__89 : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di Cristian Chivu per #ZilinaInter, match che vale un posto negli ottavi di finale della @U… -